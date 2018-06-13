(Görüntülü) Dilencilikten kazandıkları para ile satmak için kokain almışlar
İSTANBUL'da dilencilik yaparak kazandıkları para ile satmak için 100 bin lira değerinde 220 gram kokain alarak memleketi Konya'ya gelen Serkan D. (38), eşi ve iki çocuğu, otogarda gözaltına alındı. Serkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken,...
13 Haziran 2018 Çarşamba 11:11
İSTANBUL'da dilencilik yaparak kazandıkları para ile satmak için 100 bin lira değerinde 220 gram kokain alarak memleketi Konya'ya gelen Serkan D. (38), eşi ve iki çocuğu, otogarda gözaltına alındı. Serkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi ve çocukları serbest bırakıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da dilencilik yapan bir ailenin Konya'ya kokain getirip satacakları bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Serkan D. ile ailesini teknik ve fiziki takibe aldı. Eşi Arzu D., (39) oğlu F.D. ve kızı K.D. ile Konya'da gelen Serkan D., polis tarafından dün otogarda gözaltına alındı. Yapılan aramada K.D.'nin çantasında 100 bin lira değerinde 220 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin kokaini dilencilikten kazandıkları parayla satın aldığı belirlendi. Kızının çantasında bulunan kokainin kendisine ait olduğunu belirten Serkan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi ve çocukları ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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