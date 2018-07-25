(Görüntülü) Dilenci gibi davranıp, hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı
ŞANLIURFA'da dilenci gibi girdikleri binalarda evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kadın, tutuklandı. Güllübağ ve Sırrın mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:23
ŞANLIURFA'da dilenci gibi girdikleri binalarda evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 kadın, tutuklandı. Güllübağ ve Sırrın mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Dilenci gibi davranan kadınlar F.D. ve F.Ç. gözaltına alındı. Kadınların üst aramasında çalıntı altın kolye ve cep telefonu ele geçti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.