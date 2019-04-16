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(Görüntülü) Devrilen traktörünün altında kalan kişi yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, devrilen traktörünün altıda kalarak yaralanan Hasan Hüseyin Taş (47), hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 17.30 sıralarında kırsal Ergenekon Mahallesi'nde Küme Evleri...

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, devrilen traktörünün altıda kalarak yaralanan Hasan Hüseyin Taş (47), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında kırsal Ergenekon Mahallesi'nde Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Taş yönetimindeki 45 ZC 6975 plakalı traktör ile engebeli arazide tarlasını sürmeye başladı. Traktör sürücüsünün direksiyon kontrolünü yiirmesi sonucu devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Taş yaralanırken,  çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye tarafından traktörün altından kurtarılan Taş, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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