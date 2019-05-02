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(Görüntülü) Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

GAZİANTEP'te freni boşalan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Kaya (60), yaşamını yitirdi. Kaza, dün öğle saatlerinde Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kaya 34...

GAZİANTEP'te freni boşalan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Kaya (60), yaşamını yitirdi. Kaza, dün öğle saatlerinde Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kaya 34 JHS 12 plakalı traktörü bakıma götürdüğü sırada freni boşaldı. Hızla ilerleyen traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Kaya, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaya, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaya’nın Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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