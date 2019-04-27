(Görüntülü) Devrilen traktörün sürücüsü öldü, yakınları sinir krizi geçirdi

BOLU'da, yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörün altında kalan Ahmet Ergün Tarıtörü (55), hayatını kaybetti.



Kaza, saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılağıl köyü yolunda meydana geldi. Ahmet Ergün Tarıtörü yönetimindeki traktör, köyden şehir merkezi yönüne doğru giderken, kontrolden çıkıp devrildi. Yoldan geçen araç sürücüleri kazayı fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Ergün Tarıtörü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Traktörün altından çıkarılan Tarıtörü'nün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Tarıtörü’nün yakınları ise sinir krizleri geçirdi.