(Görüntülü) Devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü
İZMİR'in Kınık ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Zebil (64), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Bademalan Mahallesi yolu Örencik Çeşme mevkiinde meydana geldi. Dereyolu Mevkii'nde bulunan...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:58
İZMİR'in Kınık ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mustafa Zebil (64), hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Bademalan Mahallesi yolu Örencik Çeşme mevkiinde meydana geldi. Dereyolu Mevkii'nde bulunan ağılındaki koyunlarını kontrol eden evli ve 4 çocuk babası Mustafa Zebil, traktörle Bademalan Mahallesi'ndeki evine dönmek için yola çıktı. Zebil yönetimindeki 02 EK 023 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Traktörün altında kalan Zebil, yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından Zebil'in cesedi, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
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