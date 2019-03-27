(Görüntülü) 'Devlet büyüklerinin yakınıyım' yalanıyla 222 bin 500 lira topladı
MERSİN'de, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile 20 kişinin 222 bin 500 lirasını aldığı öne sürülen Gülçin T. (49), polis tarafından yakalandı. Kent merkezinde bir kadının kendisini devlet büyüklerinin...
27 Mart 2019 Çarşamba 14:34
MERSİN'de, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile 20 kişinin 222 bin 500 lirasını aldığı öne sürülen Gülçin T. (49), polis tarafından yakalandı. Kent merkezinde bir kadının kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yaptığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik- Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, mağdur kişilerin ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin Gülçin T. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan Gülçin T.'nin aynı yöntemle 20 kişiden toplam 222 bin 500 lira aldığı saptandı. Emniyette sorgulanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.