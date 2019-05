(Görüntülü) Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da lise müdürü A.T., derse geç kalan 2 öğrenciye okul koridorunda tokat attı. Diğer öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Müdür A.T. hakkında soruşturma başlatıldı. Maşuk Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü A.T. iddiaya göre derse geç kalan 2 öğrenciye tokat attı. Okul koridorunda yaşanan tokat olayı, başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü hakkında soruşturma başlattı.