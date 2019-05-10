(Görüntülü) Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinden geçen Çepelce Deresi'ne tarlalara atılan tarım ilacı karışınca çok sayıda balık ölümü yaşandı. Vatandaşlar, bir bölümü ilçe merkezinden geçen Çepelçe Deresi'nde balıkların kıyıya vurduğunu...
10 Mayıs 2019 Cuma 16:08
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinden geçen Çepelce Deresi'ne tarlalara atılan tarım ilacı karışınca çok sayıda balık ölümü yaşandı. Vatandaşlar, bir bölümü ilçe merkezinden geçen Çepelçe Deresi'nde balıkların kıyıya vurduğunu görüp, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, yaptıkları incelemede balıkların, tarlalara atılan tarım ilaçlarının dere suyuna karışması nedeniyle öldüğünü belirledi. Belediye tarafından vatandaşlara balıkları tüketmemeleri konusunda anonslar yapılırken, başlatılan soruşturma sürüyor.
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