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(Görüntülü) Denizli'de zincirleme kaza: 4 yaralı

DENİZLİ'de, alt geçitte dört aracın karıştığı kazada 4 kişi  yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Üçgen Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İlyas Işık yönetimindeki 20 SN 780 plakalı otomobil, Delikliçınar Alt Geçidi’nde aynı...

DENİZLİ'de, alt geçitte dört aracın karıştığı kazada 4 kişi  yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Üçgen Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İlyas Işık yönetimindeki 20 SN 780 plakalı otomobil, Delikliçınar Alt Geçidi’nde aynı yönde ilerleyen Hüseyin Danacı yönetimindeki 20 AU 709 plakalı ciple çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki otomobil de savrularak karşı şeride geçti. Bariyerleri aşan araçlar, Mustafa Menteş yönetimindeki 20 ASN 18 ve Ferhat Türkmen yönetimindeki 20 ST 780 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından araçlar hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Işık, Danacı, Menteş ve Türkmen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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