Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

(Görüntülü) Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 1'i polis, 12 gözaltı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi yakalandı. Operasyon öncesi bilgi sızdırdığı öne sürülen bir polis memuru da gözaltına alındı. İl Emniyet...

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi yakalandı. Operasyon öncesi bilgi sızdırdığı öne sürülen bir polis memuru da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kişilere yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmada, 1 polis memurunun uyuşturucu madde satan kişilere operasyonlar hakkında bilgi sızdırdığı belirlendi. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine; Özel Harekat polisleri de destek verdi. Ayrıca operasyonda drone da kullanıldı. 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında, açılmayan çelik kapılar koçbaşları ve balyozlarla kırıldı. Evlerde dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, satışa hazır paketlenmiş halde toplam 203 gram eroin, 79 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 liraya da el kondu. Operasyonda, uyuşturucu satıcılarına bilgi sızdırdığı iddia edilen polis memuru A.K. ile birlikte 3'ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328