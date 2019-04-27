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(Görüntülü) Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yanıyor (7) - DRONE

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,() - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, içerisinde kimyasal malzemelerin de bulunduğu bir tekstil fabrikası alev alev yanıyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına, çok sayıda itfaiye ekibi 30'dan...

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,() - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, içerisinde kimyasal malzemelerin de bulunduğu bir tekstil fabrikası alev alev yanıyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına, çok sayıda itfaiye ekibi 30'dan fazla araçla müdahale ediyor.


 



Yangın, bugün saat 03.30 sıralarında Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi'nde bulunan üretim ve satış yapıldığı öğrenilen bir tekstil fabrikasının çatısında çıktı. 3 katlı fabrikadan çıkan dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler kısa süre içerisinde büyüyerek, fabrikanın depo bölümüne sıçradı. Yangında, fabrikadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine 30'un üzerinde araçla olay yerine gelen 60'tan fazla irfaiyeci fabrikanın dört bir yanından alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, yerden ve merdivenler yardımıyla havadan su sıkarak  yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın yaklaşık 4 buçuk saattir devam ediyor.


 

MALZEMELERİ KURTARMAK İÇİN ZAMANLA MÜCADELE


 

Denizli-Pamukkale yolu üzerinde bulanan ve turistler için de bir satış mağazasının bulunduğu tesiste, yangını duyarak çalıştıkları yere gelen işçiler ise depoda bulanan malzemeleri yangından kurtarmak için seferber oldular.


 

Ayrıca Denizli-Pamukkale yolunun Pamukkale istikameti güvenlik nedeniyle Jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.


 

Öte yandan fabrikanın çatısında bir süredir tadilat çalışması yapıldığı da öğrenildi.

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