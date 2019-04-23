(Görüntülü) Denizli'de suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de 'zorla çek senet tahsilatı', 'yaralama ve adam kaçırma' ile 'tehdit ve gasp' suçlarına karıştığı iddia edilen organize suç örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde organize suç örgütüne yönelik pazar günü operasyon düzenledi. 'Yaralama ve adam kaçırma', 'zorla çek ve senet tahsilatı', 'tehdit ve gasp' suçlarına karıştığı iddia edilen A.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı. OPERASYON ANI KAMERADA Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi ekipleri ile birlikte suç örgütü üyelerine ait olduğu belirtilen gece kulübüne de baskın yaptı. Gece kulübünün yakınındaki iş yerinin güvenlik kamarasınca baskın anı, anbean kaydedildi. Görüntülerde, gece kulübü baskınından sonra bazı şüphelilerin, üzerlerinde tabancayla yakalanmamak için silahları bahçeye attığı görüldü. Polis, gece kulübünün bahçesinde bulunan 3 tabancaya, incelenmek üzere el koydu. Organize suç örgütünce işlenen suçlar kapsamında 53 kişinin mağdur olduğu, bazılarının savcılığa şikayette bulunduğu belirtildi.