(Görüntülü) Denizli'de iki otomobil alev alev yandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, büyüyünce yanındaki diğer otomobile de sıçradı. İtfaiye ekipleri hasar gören iki otomobildeki yangını söndürürken, polis kundaklama şüphesi üzerine araştırma başlattı. Akkonak Mahallesi 1659 Sokak'ta, bugün saat 04.00 sıralarında, park halindeki 32 FH 473 plakalı bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce, alevler yanında park halinde bulunan 20 ASL 57 plakalı otomobile de sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, iki otomobilden yükselen alevleri kısa sürüde söndürdü. Ancak iki araç da kullanılamaz hale geldi. Otomobillerin yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.