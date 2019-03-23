(Görüntülü) Denizli'de 2 katlı ev alev yandı
DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 20.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydan geldi. İsmail Heybeli’ye ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan...
23 Mart 2019 Cumartesi 22:25
DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 20.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydan geldi. İsmail Heybeli’ye ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine, olay yerine gelen Buldan, Sarayköy ve Gümüşler İtfaiyesi ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.