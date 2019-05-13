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(Görüntülü) 'Denizkurdu-2019', 3 denizde eş zamanlı başladı (2)

HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından 'Denizkurdu-2019'un öğleden sonraki bölümünde, Doğu Akdeniz'de top atışları gerçekleştirildi. Saatte 720 kilometre hıza ulaşan...

HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından 'Denizkurdu-2019'un öğleden sonraki bölümünde, Doğu Akdeniz'de top atışları gerçekleştirildi. Saatte 720 kilometre hıza ulaşan ve havada 45 dakika kalabilen 'ŞİMŞEK-1' yüksek hızlı hedef uçak sistemi, fırkateynden havalandı. İnsansız yüksek süratli hava hedefi olan 'ŞİMŞEK-1' tarafından senaryo gereği belirlenen terör unsuru denizaltılar, hava savunma güdümlü mermisi ve toplar ile vuruldu. Manş uçağının çektiği hedef, fırkateynlerden ateşlenen 76 milimetrelik toplarla tam isabetle vuruldu. Hava saldırılarına karşı başarılı atışlar gerçekleştiren Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı fırkateynler göz doldurdu. Tatbikatta bu sene Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı subay ve astsubay adayı öğrenciler, teorik bilgilerini kullanarak, donanma stajlarını 'Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda komutanlarının gözetiminde uyguladı.

Tatbikatın gece bölümünde ise su üstü top atışları yapılacak.


 

Mehmet CANDAN/MUĞLA, ()

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