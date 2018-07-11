Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

(Görüntülü) 'Denize gireceğim' diye ayrıldı, 8 gün sonra cesedi bulundu

BURSA’nın Mudanya ilçesinde 8 gün önce, denize gireceğini belirtip annesinin yanından ayrılan ve bir daha haber alınamayan Kenan Yılar'ın (22), denizde cesedi bulundu. İnegöl ilçesinde yaşayan Kenan Yılar, bir süre önce tatile geldikleri Mudanya...

BURSA’nın Mudanya ilçesinde 8 gün önce, denize gireceğini belirtip annesinin yanından ayrılan ve bir daha haber alınamayan Kenan Yılar'ın (22), denizde cesedi bulundu.

İnegöl ilçesinde yaşayan Kenan Yılar, bir süre önce tatile geldikleri Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde, 3 Temmuz günü annesine denize gireceğini söyleyip ayrıldı. Kenan Yılar geri dönmeyince, aile kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da polise başvurdu. Bunun üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, denizde ve karada arama çalışması başlattı. 

Arama çalışmaları sürerken, bugün saat 10.30 sıralarında denizde ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Yapılan kontrollerde, cesedin Kenan Yılar’a ait olduğu saptandı.

Yılar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi çin Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325