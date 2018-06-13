(Görüntülü) Denize düştü, esnaf kurtardı
MARMARİS'te, alkolün etkisiyle denize düşen H.İ.K. (52), çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.İ.K., hastanede tedaviye alındı. Olay, bugün saat 02.30 sıralarında, Yat Limanı yürüyüş yolunda meydana geldi....
13 Haziran 2018 Çarşamba 13:16
MARMARİS'te, alkolün etkisiyle denize düşen H.İ.K. (52), çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.İ.K., hastanede tedaviye alındı. Olay, bugün saat 02.30 sıralarında, Yat Limanı yürüyüş yolunda meydana geldi. Alkollü olan H.İ.K., adımını yola attığını zannederken denize düştü. Bu sırada yakındaki bir restoranda oturan işletmeciler, sesi duyarak bölgeye koştu. Vatandaşlar, H.İ.K.'nin dibe battığını fark etti. Kıyıda toplananlardan biri denize atlayarak H.İ.K.'yi dipten yüzeye çıkardı. Denizden çıkartılan H.İ.K., yüz üstü yatırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.İ.K. , ambulansla, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2 dakika deniz dibinde kalan H.İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve aşırı alkollü olduğu rapor edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.