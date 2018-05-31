AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 yaşındaki baba ve 20 yaşındaki oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.
(Görüntülü) Denizde yat alev aldı, baba ve oğlu kurtarıldı (1)
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 yaşındaki baba ve 20 yaşındaki oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.
31 Mayıs 2018 Perşembe 12:07
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