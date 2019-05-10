(Görüntülü) 'Deniz Kurdu-2019', aynı anda 3 denizde gerçekleşecek

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), () - DENİZ Kuvvetler Komutanlığı'nın en büyük tatbikatlarından 'Deniz Kurdu-2019', 13-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Ege, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek tatbikata 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopterle yaklaşık 25 bin 900 personelin katılacağını söyledi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda 'Deniz Kurdu-2019' tatbikatı öncesi brifing verildi. Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu ve üst rütbeli subaylar katıldı. 'YERLİ VE MİLLİ SİLAH SİSTEMLERİ KULLANILACAK' Deniz Kurdu-2019 tatbikatıyla ilgili bilgi veren Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, "Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen ve Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de olmak üzere aynı anda 3 denizde icra edilecek fiili bir tatbikattır. Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini arttırmaktadır. Türk Deniz Kuvvetleri’nin son dönemdeki en büyük tatbikatlarından biri olacak Deniz Kurdu'nda yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratli su üstü ve hava atışları yapılacak. Gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı ile atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim icra edilecek" dedi. 131 GEMİ, 57 UÇAK, 33 HELİKOPTER, 25 BİN 900 PERSONEL GÖREV YAPACAK Tatbikat kapsamında liman ziyaretlerinin de yapılacağını söyleyen Bağcıoğlu, "21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Hopa'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 85 gemi tarafından 31 yurtiçi ve 2 yurtdışı liman ziyareti yapılacak. Tatbikatta 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ile 25 bin 900 personel görev yapacak. Tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele safhalarında devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile kurumlar arası eşgüdüm usul ve esasları denenecektir" diye konuştu. Bir gazetecinin, "Türkiye'nin Akdeniz’deki doğalgaz çalışmaları farklı ülkeler tarafından sonlandırılması isteniyor?" sorusu üzerine Bağcıoğlu, "Zaten Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekatı adını verdiğimiz faaliyetle sürekli varlık göstermektedir. Doğu Akdeniz'de en etkili deniz kuvveti gerek nitelik ve nicelik açısından bölgede faaliyet gösteren Türk Deniz Kuvvetleri'dir. Türk Deniz Kuvvetleri mavi vatanda verilecek her türlü direktifi hak ve menfaatleri koruması kapsamda kararlılıkla yerine getirme kudret ve kararlılığa sahiptir" diyerek cevapladı.