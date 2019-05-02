(Görüntülü) Dengesini kaybedip düştüğü Oltu Çayı'nda kayboldu (2)

EŞİ UYARMIŞ



Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Toklu köyünde suya düşen Feyzullah Bektaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri Oltu Çayı kenarını tararken, 112 ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Eşine Oltu Çayı yerine çeşmeye gitmesini söylediğini belirten Seyran Bektaş (78), "Bostan için su getirecekti. Eşime 'çay kenarına inme su çok, düşer boğulursun' dedim dinlemedi. 'Çeşme uzak, çay daha yakın' diyerek gitti. Bir an suda sadece kafasını gördüm. Biraz sonra tamamen kayboldu" dedi.