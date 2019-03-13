ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()
(Görüntülü) Demet Akbağ'ın eşi trafik kazasında öldü, 1 yaralı (3) (Arşiv)
ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti....
13 Mart 2019 Çarşamba 09:30
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