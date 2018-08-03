Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),() BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanma anı kameraya yansıdı. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkesti beldesine bağlı Karacasu Mandıra köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan, O.U, O.G, Ö.E ve Ş.U.'yu kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken, yakalanma anı ise kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
(Görüntülü) Definecilerin suçüstü yakalanması kamerada
Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),() BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanma anı kameraya yansıdı. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkesti...
03 Ağustos 2018 Cuma 16:35
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