(Görüntülü) DEAŞ'lı Prakash’ın Avustralya’ya iade talebi reddedildi

ABD'nin terör listesinde de bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash’ın Avustralya’ya iadesine ilişkin talep reddedildi.



Kilis’te, 24 Ekim 2016 tarihinde İnanlı köyü Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek üzereyken bir grup arkadaşıyla beraber sınır devriyeleri tarafından yakalanan Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile ilgili ülkesine iade edilmesi yönündeki yargılandığı davayla ilgili Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avustralya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ve Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmada Cumhuriyet Savcısı, DEAŞ’lı sanığın Avustralya’ya iadesine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyetinin savcının bu talebini sorması üzerine sanık Prakash, "Yukarıda Allah her şeyi görüyor, siz benim hakkımda hüküm veremezsiniz, Allah hüküm verir, ben suçsuzum" karşılığını verdi. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Prakash’in Avustralya’ya iadesi yönündeki talebin reddine ve başka suçtan dosyası yoksa tahliyesine karar verdi. Prakash'ın avukatı Mehmet Alper Ünver, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Muhtemelen mahkeme heyeti neden iade etmediğini gerekçeli kararda yazacaktır. Neil Christopher Prakash’ın Avustralya makamlarının iade talebinin reddine karar verdi" dedi.



Neil Christopher Prakash’ın daha önceki duruşmalarda Avustralya’ya iade edilmek istemediğini, eğer bir ülkeye iade edilecekse, Müslüman bir ülkeye iade edilmek istediğini ifade etmişti.



Prakash’ın yargılandığı terör örgütü üyeliğine ilişkin dava kapsamında ise, tutukluluk hali devam ediyor.