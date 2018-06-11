(Görüntülü) Davutpaşa fabrika yangınının havadan görüntüleri (2)

Haber- kamera: Alper Korkmaz - istanbul davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. fabrikadan yükselen duman bir çok semtten görülüyor. ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.