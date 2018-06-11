Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yanan fabrika binasının bir kısma çöktü.
(Görüntülü) Davutpaşa'da yanan fabrika binasının bir kısmı çöktü
Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yanan fabrika binasının...
11 Haziran 2018 Pazartesi 16:35
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