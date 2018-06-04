(Görüntülü) Dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay nedeniyle ulaşıma kapanan yolda güvenlik önlemi alındı. Olay, öğle saatlerinde Çelikhan- Malatya karayolunun...
04 Haziran 2018 Pazartesi 16:33
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde yağış sonrası dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay nedeniyle ulaşıma kapanan yolda güvenlik önlemi alındı. Olay, öğle saatlerinde Çelikhan- Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yağışlar nedeniyle dağlarda kopan tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları yola düştü. Kimsenin yaralanmadığı olay nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolda uzun süre araçlar beklerken, vatandaşlar durumu Karayolları Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük tarafından yolun açılması için gerekli çalışma başlattığı bildirildi.
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