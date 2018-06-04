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(Görüntülü ) Dağcılar 13 saat sonra kurtarıldı (2)

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda yoğun sis nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı, 13 saat sonra kurtarıldı. İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş,...

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda yoğun sis nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı, 13 saat sonra kurtarıldı. İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş, dün Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçti. Bireysel tırmanış yapan 3 dağcı, 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesine çıktı. İnişe geçen 3 kişi, 3 bin 500 metredeki Peck Kulvarı'nda yoğun sis nedeniyle ilerleyemedi. Mahsur kalan dağcıların, saat 19.00 sıralarında aradıkları jandarmaya mahsur kaldıklarını haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi. Dağcılar İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş, ekiplerin 13 saat süren çalışmalarının ardından bugün saat 08.00 sıralarında kurtarıldı. Helikopterle Demirkazı Dağ Evi'ne getirilen dağcılar, Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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