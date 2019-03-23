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(Görüntülü) D-100 karayolunu kilitleyen kaza: 3 yaralı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () D-100 Karayoluna bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken D-100'de yoğunluk oluştu.   Kaza...

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () D-100 Karayoluna bağlanmak isteyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yolcu minibüsüne ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken D-100'de yoğunluk oluştu.


 

Kaza Kartal Cevizli D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Ramazan Atalar yönetimindeki araç, yan yoldan D-100'e katılmak isterken Bora Tellioğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Atalar, yol kenarında park halindeki 2 araca da çarptıktan sonra durabildi. Minibüs de bir servis aracına çarptı. Kazada Ramazan Atalar ve minibüsteki iki yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100'de trafik durma noktasına geldi. 

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