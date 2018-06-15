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(Görüntülü) Cüzdan hırsızının kaçışı kısa sürdü

*O anlar kamerada. *O sırada orada hırsızlığı gören polisler, hemen hırsızın peşinden koştu. Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,() Gaziosmanpaşa'da, bir hırsız akaryakıt istasyonunda aracının lastiklerine...

*O anlar kamerada. *O sırada orada hırsızlığı gören polisler, hemen hırsızın peşinden koştu. Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,() Gaziosmanpaşa'da, bir hırsız akaryakıt istasyonunda aracının lastiklerine hava basan kişinin cüzdanını çaldı. Kaçan hırsız o sırada akaryakıt istasyonunda yakıt alan Gaziosmanpaşa Araştırma Büro ekiplerince saniyeler içinde yakalandı. Olay geçtiğimiz perşembe günü Karayolları Mahhalesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. aracıyla istasyona yakıt almak için girdi. Yakıt aldıktan sonra aracının lastiklerine hava basmaya başladı. Bu sırada aracına bir kişi yaklaştı. Camdan elini içeri sokan hırsız M.A.A'nın cüzdanını alarak kaçmaya başladı. Bu sırada istasyona akaryakıt almak için gelen Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığını gördü. Cüzdanı çalan kişinin peşine düşen polisler kısa bir kovalamacanın ardından hırsızı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan hırsızın 20 yaşındaki S.A olduğu belirlendi.Sorgulanmak üzere Emniyete götürülen S.A, Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Cüzdan sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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