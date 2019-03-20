(Görüntülü) Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yangın (2)

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hastaların bulunmadığı bir kısımda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hastaların bulunmadığı bir kısımda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması...
20 Mart 2019 Çarşamba 09:40
Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hastaların bulunmadığı bir kısımda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
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