(Görüntülü) Çukurca'da yıldırımın isabet ettiği ev alev alev yandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yıldırımın isabet ettiği bir evde yangın çıktı.Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Olay, bugün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çığlı Köyü'nde meydana geldi. İlçede bugün sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Çığlı Köyü'nde bulunan ve altı ahır olarak kullanılan Yaşar Yiğit'e ait eve yıldırım düştü. O sırada evde bulunan Yaşar ailesi sakinleri büyük panik yaşayarak, kendilerini bir anda dışarı attı. Olayın ardından yıldırımın etkisiyle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile sönüdürüldü. Çıkan yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu.