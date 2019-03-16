(Görüntülü) Çukurca'da polis ve asker birlikte nöbette

KUZEY Irak sınırında bulunan Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesindeki yüksek tepelere kurulan üs bölgelerinde, asker ve polis birlikte nöbet tutuyor. Geçmiş yıllarda terör olayları ile anılan ilçede, artık huzur hakim. Sınırın sıfır noktasında bulunan ilçe çevresinde oluşturulan 1400 rakımlı üs bölgelerinde polis özel harekat timleri ile asker birlikte görev yapıyor. Birçoğuna sadece helikopterlerle ulaşılan, zaman zaman ısının eksi 30'ları bulduğu üs bölgelerinde elektrik de jenaratörle sağlanıyor. İlçede alınan önlemler ile olayların da önüne geçildiği belirtildi.