ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde bir tekstil ürünleri satışı yapılan mağazada çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi'ndeki bir iş yerinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede mağazayı sararken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Çevre esnaf da dumanların arasına girerek iş yerindeki malzemeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Binadan yükselen yoğun duman caddeyi kaplarken, mağaza önünde park halindeki bir araç da alevlerden zarar görmemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik yoğun çabası sonucu yangın, söndürüldü. İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
(Görüntülü) Çorum'da tekstil mağazasında yangın
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde bir tekstil ürünleri satışı yapılan mağazada çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi'ndeki bir iş yerinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı....
16 Temmuz 2019 Salı 13:11
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