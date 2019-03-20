SOYGUN ANI KAMERADA Çorum'un Bayat ilçesinde, maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi. İş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunculardan biri, kaçmak için bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan 2 soyguncunun yakalanması için komando ekipleri, bölgede drone destekli arama çalışması başlattı. KUYUMCU, O ANLARI ANLATTI Soyguncuların silah tehdidiyle etkisiz hale getirdiği kuyumcu Asım Tuna, "Aniden içeri, 3 kişi girdi. Siyah elbiseleri vardı, maskeli ve şapkalılardı. Öndekinin elinde silah vardı. 'Hemen yere yat, dediklerimi yap' dedi. Yere yattım.Vitrindeki bilezikleri alıp, gittiler. Kısa sürede yaklaşık 2 kilogram altını alıp uzaklaştılar. Önce Allah'a sonra güvenlik güçlerimize güveniyoruz" dedi. Yusuf ÇINAR-Elif DURUR/BAYAT (Çorum), ()-
(Görüntülü) Çorum'da kuyumcu soygunu
SOYGUN ANI KAMERADA Çorum'un Bayat ilçesinde, maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi. İş yerine ait güvenlik kamerası tarafından...
20 Mart 2019 Çarşamba 16:40
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