(Görüntülü) Çöp kamyonundaki metan gazı alev aldı, 2 işçi yaralandı

GİRESUN'da, kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar çöp kamyonundaki metan gazının aniden alev almasına neden oldu. 2 işçinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kaynak yapılan çöp kamyonunda biriken metan gazı, çıkan kıvılcımların etkisiyle aniden alev aldı. 5 işçi panikle kamyonun yanından uzaklaştı. Alevlerden etkilenen Ersen Yılmaz ile Yusuf Akyol ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı 2 işçiyi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kaynak yapılan çöp kamyonunda biriken metan gazı, çıkan kıvılcımların etkisiyle aniden alev aldı. 5 işçi panikle kamyonun yanından uzaklaştı. Alevlerden etkilenen Ersen Yılmaz ile Yusuf Akyol ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı 2 işçiyi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.