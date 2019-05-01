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(Görüntülü) Çöp ayrıştırma tesisinde 7 aylık bebek cesedi bulundu

Nedim KOVAN/ORDU, ()- ORDU'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde 7 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu. Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma...

Nedim KOVAN/ORDU, ()- ORDU'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde 7 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, kamyonlarla tesise getirilen çöpler arasında bebek cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine tesise gelen polis ekipleri inceleme yaptı. 7 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebek cesedinin hangi mahallede çöp konteynerine atıldığını belirlemek için çalışma başlattı.
 

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