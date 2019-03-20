İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ Karapınar'da istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altından kurtulan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş (17), Yusuf Karakaya (18) ve İbrahim Özdinç (15), ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. D
(Görüntülü) Çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralı kurtarıldı (2)
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ Karapınar'da istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altından kurtulan işçiler Mustafa Erkul (19), Yaşar Kadir Gümüş (17), Yusuf Karakaya (18) ve İbrahim Özdinç (15), ambulanslarla Karapınar Devlet...
20 Mart 2019 Çarşamba 17:21
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