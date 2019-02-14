(Görüntülü) Çökelek yapılırken kaynatılan yoğurt üzerine dökülen çocuk öldü
SİİRT'in Pervari ilçesinde annesinin ocaktaki tencerede çökelek yapmak için üzerine su katarak kaynattığı yoğurt üzerine devrilen Üveys İlbilgi (2), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam Pervari'nin Köprüçay köyünde meydana geldi....
14 Şubat 2019 Perşembe 16:46
SİİRT'in Pervari ilçesinde annesinin ocaktaki tencerede çökelek yapmak için üzerine su katarak kaynattığı yoğurt üzerine devrilen Üveys İlbilgi (2), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam Pervari'nin Köprüçay köyünde meydana geldi. Bedran ve Zeynep İlbilgi çiftinin iki çocuğundan küçüğü Üveys, çökelek yapımı için ocağa koyulan içinde su katılmış yoğurt bulunan tencereye uzanıp, döktü. Annesinin mutfakta olmadığı sırada meydana gelen olayda minik Üveys, yaralandı. Yakınları tarafından minibüsle hastaneye götürülürken yolda ambulansa alınan çocuk, Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Üveys İlbilgi, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi alınarak, gece saatlerinde köy mezarlığında toprağa verildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.