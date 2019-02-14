(Görüntülü) Çökelek yapılırken kaynatılan yoğurt üzerine dökülen çocuk öldü

SİİRT'in Pervari ilçesinde annesinin ocaktaki tencerede çökelek yapmak için üzerine su katarak kaynattığı yoğurt üzerine devrilen Üveys İlbilgi (2), hayatını kaybetti. Olay, dün akşam Pervari'nin Köprüçay köyünde meydana geldi. Bedran ve Zeynep İlbilgi çiftinin iki çocuğundan küçüğü Üveys, çökelek yapımı için ocağa koyulan içinde su katılmış yoğurt bulunan tencereye uzanıp, döktü. Annesinin mutfakta olmadığı sırada meydana gelen olayda minik Üveys, yaralandı. Yakınları tarafından minibüsle hastaneye götürülürken yolda ambulansa alınan çocuk, Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Üveys İlbilgi, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi alınarak, gece saatlerinde köy mezarlığında toprağa verildi.