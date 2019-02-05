ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde Muhammet Enes Çakal (16), henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği ortaokul öğrencisi H.C.A. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada yaralanan H.C.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Hastaneler Caddesi'nde meydana geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencisi H.C.A. ile öğrenci olmadığı belirtilen Muhammet Enes Çakal arasında henüz bilinmeyen nedenden okul yakınlarında kavga çıktı. Kavga sırasında H.C.A., Muhammet Enes'i bıçakla ağır yaraladı. H.C.A. da yüzünden bıçakla yaralandı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammet Enes, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Muhammet Enes Çakal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. H.A. ise tedavsinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
(Görüntülü) Çocukların bıçaklı kavgasında 1 ölü, 1 yaralı
ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde Muhammet Enes Çakal (16), henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği ortaokul öğrencisi H.C.A. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada yaralanan H.C.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olay,...
05 Şubat 2019 Salı 18:15
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