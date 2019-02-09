(Görüntülü) Çocukları vermek istemeyince silahını ateşledi 1 ölü, 1 yaralı
09 Şubat 2019 Cumartesi 13:36
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