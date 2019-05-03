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(Görüntülü) Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak operasyonu

ADANA'da polis, küçük yaşta çocuklara uyuşturucu sattırdıkları belirlenen suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı...

ADANA'da polis, küçük yaşta çocuklara uyuşturucu sattırdıkları belirlenen suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şafak vakti operasyon düzenledi. Merkez Yüreğir ilçesi ile 19 Mayıs ve Koza Mahalleleri'nde daha öncede belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 'silah ticareti', 'tehdit', 'silahlı yaralama' suçlarına karışan ve çocuklara uyuşturucu sattırdıkları belirlenen şüphelileri gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 30'u ecstasy olmak üzere 196 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyette sorguya alındı.

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