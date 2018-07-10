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(Görüntülü) Çocuk kaçırılacağı söylentisi ilçeyi karıştırdı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çocuk kaçırmak isteyen 2 şüphelinin Acarlar Polis Merkezi'nde gözaltında olduğu söylentileri ortalığı karıştırdı. Polis merkezi önünde toplanan öfkeli kalabalık, şüphelilerin kendilerine verilmesini...

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çocuk kaçırmak isteyen 2 şüphelinin Acarlar Polis Merkezi'nde gözaltında olduğu söylentileri ortalığı karıştırdı. Polis merkezi önünde toplanan öfkeli kalabalık, şüphelilerin kendilerine verilmesini istedi. Gözaltında kimsenin bulunmadığına ikna olmayan kalabalık, polis merkezinin ve önündeki 3 ekip otosunun camlarını kırdı. Gerginlik çevik kuvvet ekiplerinin gelmesi ve Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un kalabalığı sakinleştirmesiyle sona erdi.

İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde, dün saat 21.30 sıralarında, iddiaya göre, Fransa plakalı minibüste bulunan 2 kişi, 12 yaşındaki bir çocuğa adres sordu. Çocuk paniğe kalıp, evine giderek durumu ailesine anlattı. Kısa sürede içinde, minibüsle mahalleye gelen 2 kişinin çocuk kaçırmaya çalıştığı söylentileri yayıldı. Söylentiler üzerine bir grup öfkeli kalabalık, şüphelilerin gözaltında olduğu ileri sürülen Acarlar Polis Merkezi önünde toplandı. Kalabalık, polis merkezinde bulunduğunu sandıkları şüphelilerin kendilerine verilmesini istedi. Polis gözaltında kimsenin bulunmadığını belirtti. Ancak kalabalık ikna olmadı. Bunun üzerine polis, kalabalıktan 2 kişiyi içeri alarak, kendilerinin bakmalarını istedi. İçeri giren 2 mahalle sakini, kimsenin bulunmadığını görmelerine rağmen yine de ikna olmadı. Sakinleşmeyen kalabalık, polis merkezi ile önündeki 3 ekip otosunun camını taş atıp kırdı.

Gerginliğin daha da artması üzerine, takviye ekip istendi. Aydın'dan minibüsle sevk edilen çevik kuvvet ekibi polis merkezi önünde önlem aldı. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ da öfkeli kalabalık ile konuşup, sakinleştirdi. Kalabalık, daha sonra dağıldı.
 

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