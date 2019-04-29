(Görüntülü) Çocuğa taciz şüphelisini dövüp, polise teslim ettiler
GAZİANTEP'te, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli,...
29 Nisan 2019 Pazartesi 16:56
GAZİANTEP'te, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet D. (29) isimli şüpheli, iddiaya göre mahallede bir kız çocuğunu markete gitme bahanesiyle yanına çağırdı. Şüpheli, kız çocuğunu bir apartmanın zemininde cinsel tacizde bulundu. Küçük kızın çığlıkları üzerine apartmana yönelenleri fark eden Mehmet D., kaçmaya başladı. Vatandaşlar kısa kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı. Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından dövülen taciz şüphelisini önce hastaneye götürüp tedavi ettirdi, ardından gözaltına alıp, sorgulamak üzere karakola götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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