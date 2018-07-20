(Görüntülü) Çobanı dövüp silah zoruyla 10 adet koyunu çalan 5 kişi gözaltına alındı

Muammer ŞEN KARAMAN () KARAMAN'da yayla evinde kalan çoban Nevzat Yıldırım ve oğlu Umut Yıldırım'ı (17) dövüp, silah zoruyla ağıldaki 10 adet koyunu çalan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Olay, geçen 18 Temmuz günü gece yarası Akçeşehir beldesinde bir yaylada meydana geldi. Nevzat Yıldırım ve oğlu Umut Yıldırım yayladaki evde uyuduğu sırada ellerinde av tüfeği bulunan 5 kişi evi bastı. Baba ve oğlu döven saldırganlar, havaya rastgele ateş açtıktan sonra av tüfeğinin namlusunu Nevzat Yıldırım'ın ağzına dayayıp öldürmekle tehdit etti. Ardından baba ve oğlunun cep telefonu ile ağıldaki koyunlardan 10 tanesini kamyonete yükleyip hızla uzaklaştı. Nevzat Yıldırım aldığı darbeler sonucu bayıldı. Umut Yıldırım da motosikletle beldeye gidip yardım istedi. Baba ve oğul ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nevzat Yıldırım'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, salgırganların Bekir S.(29), Şükrü Y.(20), Ahmet Emre K.(21), Batuhan S. (18) ve Yunus Y.(20) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin koyunları sattığı ve parasını da gazinoya giderek harcamaya hazırlandığı belirtildi. Satılan koyunlar tekrar sahibine iade edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.