(Görüntülü) Çobanbey’de patlama: 16 yaralı

Çobanbey ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey’deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.
Çobanbey ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey’deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.