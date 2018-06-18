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(Görüntülü) Cipin tabanından 85 kilo eroin çıktı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan cipte yapılan aramada aracın tabanına gizlenmiş 85 kilo eroin ele geçirildi. Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü...

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan cipte yapılan aramada aracın tabanına gizlenmiş 85 kilo eroin ele geçirildi. Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan Irak plakalı bir cipi takibe aldı. TEM Otoyolu'nda durdurulan cipte narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine polisler, koltukları sökerek döşemeleri kaldırdı. Aracın içerisindeki profillerin içerisinden ve kaldırılan tabanın altından eroin dolu paketler çıktı. 85 kilo eroin ele geçirilirken, Irak uyruklu 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin İran'dan aldıkları eroini İstanbul'a götürdükleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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