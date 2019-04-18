(Görüntülü) Cipin gizli bölmelerinden 57 kilo eroin çıktı

ESKİŞEHİR’de polisin ihbar üzerine durdurduğu cipte yapılan aramada, gizli bölmelerde 57 kilo 662 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, ihbar üzerine plakası açıklanmayan bir cipi durdurdu. Arama hangarına çekilen araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, çamurluklardaki boşluklar ile aracın alt tabanına yapılan gizli bölmelere mıknatıslarla yapıştırılmış paketler halinde 57 kilo 662 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı adliyede ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan’ tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.