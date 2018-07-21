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(Görüntülü) Cip ile motosiklet çarpıştı, 2 uzman çavuş yaralandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, hatalı sollama yapan cip ile karşı istikametten gelen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 uzman çavuş yaralandı.  Kaza, Adapazarı Ankara Caddesi'nde meydana geldi....

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, hatalı sollama yapan cip ile karşı istikametten gelen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 uzman çavuş yaralandı. 

Kaza, Adapazarı Ankara Caddesi'nde meydana geldi. E.D. idaresindeki 54 ED 902 plakalı cip hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelen Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşlar R.T. ile O.Ç.'nin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpma sonucu cipin ön lastiği koparken, motosiklet ise metrelerce savrularak paramparça oldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı askerlere ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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